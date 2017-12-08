Görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi kimdir? - Ataşehir Belediye Başkanı kim? - İşte yanıtı

Daha önce birçok skandal ile gündeme gelen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verildi. Bu gelişmelerin ardından ''Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir'' sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. İlgezdi ile ilgili yapılan açıklamada, "Hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. Peki Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir?



ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.



29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Battal İlgezdi, Ataşehir'in iki dönemdir Belediye Başkanlığını yapıyordu.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ'NİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır.