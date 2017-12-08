  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Bayburt’taki FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

’taki soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.12.2017 07:27
Bayburt’taki FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara ve Kayseri'deki adreslerin de dahil olduğu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve elebaşı 'in talimatı doğrultusunda, kapatılan üzerinden örgüte maddi destek sağladığı iddiasıyla 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bayburt merkezli Ankara ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., H.A., M.M., S.A., Y.D. ve H.T. Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden A.A., S.A., H.A. ve Y.D. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. H.T. ile M.M. isimli 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayburt’taki FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN