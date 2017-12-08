FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik dava

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski jandarma personeli 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen subay, astsubay ve uzman çavuştan oluşan tutuklu sanıklar Cebrail Karakoyun, Ekrem Yüksel, Fahri Kaçmaz, Fatih Ustaoğlu, Mahmut Koç, Orhan Çelik, Orhan Yiğit, Ragip Dönmez, Soner Yılmaz, Tuncay Keskin ve Yakup Tural ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Mevlüt G. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Yılmaz, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütle bağlantısı bulunmadığını iddia eden Yılmaz, "ByLock'un GSM hattından kaynaklandığını düşünüyordum. Son dönemde, 'mor beyin' uygulamasından kaynaklı bazı internet sitelerinin arka planında ByLock izi kaldığını öğrendim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Ragip Dönmez ise ByLock tespitini kabul etmediğini söyledi.

Orhan Yiğit de örgütle bağı olmadığını ileri sürerek, "Terörle mücadele etmekten başka bir şey yapmadım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da ByLock kullandıkları iddialarını reddetti. Tahliyelerini isteyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Ocak 2018'e erteledi.