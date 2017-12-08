  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Hrant Dink cinayeti davasında 5 tahliye kararı

cinayeti davasında 5 tahliye kararı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 12:36
Hrant Dink cinayeti davasında 5 tahliye kararı

cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hrant Dink cinayeti davasında 5 tahliye kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN