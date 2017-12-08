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Hrant Dink cinayeti davasında 5 tahliye kararı
Hrant Dink
cinayeti davasında 5 tahliye kararı
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017
12:36
Hrant Dink
cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin
İstanbul
Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.
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