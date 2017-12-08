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Hükümet'ten flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 8.12.2017 21:02 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 21:09
Hükümet'ten flaş Kudüs açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "'da yaşananlardan dolayı ve 'i kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'nin 'in başkenti olarak tanımasının ardından bugün yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, "Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün , 'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz" dedi.

Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin 'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir" diye konuştu.

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Hükümet'ten flaş Kudüs açıklaması
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