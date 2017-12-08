Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da skandal görüşme

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki Londra ziyaretlerinde PKK terör örgütü ile görüşmelerini ve ortak çalışmalarını CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş ve Centre for Kurdish Progress başkanı Raife Aytek ile gerçekleştirdiler. İbrahim Doğuş ve Raife Aytek'in PYD terör örgütü lideri Salih Muslim'e kadar birçok PKK terör örgütü üyeleri ile İngiltere Parlamentosunda düzenledikleri toplantılar ve etkinliklerle tanınmakta.CHP İngiltere Başkanı ve Ceftus PKK temsilciliğinde görev alıp birçok saha çalışmalarında bulunmuş olan Hasan Dikme , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki Londra ziyaretinde PKK terör örgütü temsilciliği Ceftus Başkanı İbrahim Doğuş'un düzenlemiş olduğu İngiltere Parlamentosundaki programında bir araya getirmiş ortak çalışmalar yapmışlardır. Söz konusu buluşma Londra'da yaşayan samimi Atatürkçü CHP tabanında büyük tepki görmüştü.Ayrıca CHP İngiltere teşkilatı tarafından düzenlenen yemeğe katılan Kılıçdaroğlu toplum tarafından açıkça PKK İngiltere finansörlerinden olarak bilinen İbrahim Uzun gibi birçok Ceftus Ödüllü kişi tarafından karşılandığı PKK ve CHP yanlısı haber kaynaklarına düşmüştür.

Dikkat çeken diğer bir nokta ise Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmanın PKK Terör Örgütünün Londra yayın organı olarak bilinen Dem Radyo tarafından salondan görüntülü canlı yayın olarak verilmesi.

Skandal yemekten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ziyaretinde 7 Aralık Perşembe günü iki farklı görüşmesi CHP nin İngiltere programını PKK terör örgütü mü hazırlıyor dedirtti.

Kılıçdaroğlu, PKK terör Örgütüne yakınlığı ve açık desteği ile birlikte İngiltere'de PKK'nın terör listesinden çıkarılması ve Terörist başı A. Öcalan'a özgürlük adı altında PKK destekçisi ve saha çalışması yapan İşçi Partisi Lideri birlikte bir araya geldi.





Cumhuriyetten gazetesi kaynağından alınan habere göre: Kılıçdaroğlu, Corbyn'in Kürt sorunu ile ilgili sorusu üzerine de "Kürt sorununu demokrasi ve özgürlük sorunu olarak görüyoruz ve bunun bu çerçevede çözüme kavuşturulmasını savunuyoruz" diyerek PKK nın sözcülüğünü yaparak PKK destekcisi İşçi Partisinin duymak istediklerini söylemiştir.



BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Kamuoyuna Düşünce Kuruluşu olarak göstermeye çalıştığı Democratic Progressive Institute (DPI) de aynı şekilde PKK nın İngiltere Temsilciliği olarak bilinmesinin ötesinde başkanlığını PKK terör örgütü lideri Terör suçlusu bebek katili A. Öcalan'ın yasal/avukat takım üyesi (Öcalan's legal team member) olarak bilinen PKK lı Kerim Yıldız başkanlığında faaliyet göstermektedir.