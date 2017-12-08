Son dakika haberi: Hükümetten İsrail'e çağrı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve İsrail'in kararı protesto eden Filistinlilere müdahalesine ilişkin, "Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KUDÜS KIYAMETE KADAR MÜSLÜMANLARIN KUTLU ŞEHRİ OLACAK"

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kudüs'ün geçmişi ve bugünüyle Müslümanların kutlu bir şehri olduğunu vurgulayan Bozdağ, Kudüs'ün kıyamete kadar da Müslümanların kutlu bir şehri olacağını belirtti.

"ARTIK BÖLGE BARIŞA DEĞİL KRİZ, KAOS VE ÇATIŞMALARA GEBEDİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının, Kudüs'ün, Filistin'in başkenti ve Müslümanların kutlu şehri olma vasfını asla değiştiremeyeceğine işaret eden Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir." ifadesini kullandı.

"İSRAİL'İ AKLISELİM İLE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da kararı protesto eden Filistinlilere müdahalesine değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz."