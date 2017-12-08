FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 22 tutuklu sanık, altı tutuksuz sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı. Tutuksuz sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ile İhsan Dağı da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarını yapması ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali, tutuksuz yargılanmanın ana kaide oluşu, tutukluluktan beklenen faydanın sağlanmış olmasını dikkate alarak tutuklu sanıklar Hüseyin Belli, İsmail Küçük ve Onur Kutlu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 5 Nisan'a ertelendi.