MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar – CANLI

Antalya'da belediye başkanlarına hitap eden MHP Lideri Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:

Hain kampanyalara aldananların varlığını biliyoruz. Tertemiz duyguları istismar edenlere diyeceğimiz bir şey yoktur. Biz kim olursa olsun temel ilkelerimizle çelişmeyen her kardeşimizi kazanmaktan, birlikte başarmaktan başka kaygımız olmadı. İhmal ve inkara bel bağlamak bizim harcımız değildir. Gönüllere girmeye geldik, her zaman da bu amaca bağlandık. Kendini davamızdan büyük görenlere tahammülümüz hiç olmadı, olmayacaktır. Vefa bunlar için sadece bir semtin adıdır. Diğer yandan gidene neden gidiyorsun, gelene de neden geliyorsun demeyiz. Bugüne kadar partimizden seçilip sonradan emanetlerini çiğnemiş belediye başkanları olmuştur, bunlarla yolumuz ayrılmıştır. Yürekleri yememiş olabilir, kalanlar siz değerli arkadaşlarım davamızın onurunu, gidenler ise pişmanlığı hissedecektir.

Bahçeli konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CHP, HDP, PKK, TKP GİBİ İHANET TAŞERONLARI..."

CHP, HDP, PKK, TKP gibi ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar bir milli coşkuyu uyanışı durduramayacaktır. Sizlere talimatım odur ki; Her insanımızın ayağına gidiniz, anlamak aynı zamanda anlaşılmak ve tanınmaktır. Milletimizin destek ve duası yegane ümidimizdir. Bunu aldıktan sonra karşımıza çıkma cesareti bulamayacaktır.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE KOYUN KOYUNA GİRERKEN TÜRKİYE'YE Mİ DANIŞTI?"

İran'a ticaret için onlardan izin almayız. Kimlerle hangi iş ve ticaret ilişkisine gireceğimizi kendimiz belirleriz. ABD'nin keyfine bakarak, siyasi ve ekonomik çıkarlarımızdan vazgeçmeyiz. Türkiye'nin hiçbir zaman kimsenin onay ve takdirine izin verecek hali olmayacak. ABD terör örgütleriyle koyun koyuna girerken Türkiye'ye mi danıştı? İşlenmiş suçların yargı sahası Türkiye'dir. ABD'de kurulan mahkeme neyin nesidir. Türkiye müstemleke bir devlet değildir. ABD terör örgütlerini kışkırtmıştır, ABD teröristleri himaye etmiş milletimizin parçalanmasını projelendirmiştir. Hangi taşı kaldırsak altından ABD çıkmıştır. Artık bu kadarı fazladır.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Bitti demekle bitmez, İsrail'im demekle bu tartı bu sikleti çekmek. Trump skandal bir karar imza atmıştır. ABD başkanı bu hakkı nereden almıştır, dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmiştir. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımlanmasından sonra bölgede barıştan bahsedilemeyecektir. Evanjelist tezgah Trump'ın iradesine zincir vurmuştur. 3. intifada çağrısı yapılmıştır. Kudüs ilk kıblemizdir, Mirac'ımızın muazzez hatırasıdır. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması din savaşlarını tetikleyecektir. Türkiye Kudüs kararı geri çekilinceye kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini en düşük noktaya indirmelidir. İslam ülkeleri İsrail ile kurulmuş ilişkilerini gözden geçirmeli, irtibat ve diyaloglar askıya alınmalıdır.

AYRINTILAR GELECEK...