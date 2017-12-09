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: az önce duyurdu! Tüm seferler iptal...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 16:10
Son dakika: İDO az önce duyurdu! Tüm seferler iptal...

, yapılan açıklamasıyla lodos nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. 'nın ise Eminönü-Üsküdar seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri () olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat seferlerimiz ( Bakırköy-Kadıköy-Bostancı) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Sirkeci-Harem araba vapuru seferlerinin yapılmaya devam ettiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saat 15.10 itibarıyla Eminönü-Üsküdar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

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Son dakika: İDO az önce duyurdu! Tüm seferler iptal...
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