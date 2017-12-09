Son dakika: İDO az önce duyurdu! Tüm seferler iptal...

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat seferlerimiz ( Bakırköy-Kadıköy-Bostancı) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Sirkeci-Harem araba vapuru seferlerinin yapılmaya devam ettiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saat 15.10 itibarıyla Eminönü-Üsküdar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.