  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar

'nün medya yapılanması davasında ara karar

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 23:00 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 01:53
FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan, Mümtaz'er Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Hüseyin Belli, ve Onur Kutlu'nun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 22 tutuklu sanık, altı tutuksuz sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı. Tutuksuz sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ile İhsan Dağı da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

Sanıkların savunmalarını yapması ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali, tutuksuz yargılanmanın ana kaide oluşu, tutukluluktan beklenen faydanın sağlanmış olmasını dikkate alarak tutuklu sanıklar Hüseyin Belli, ve Onur Kutlu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 5 Nisan'a ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN