Bu fitili ateşleyen provakatör kim?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Tarih 27 Kasım 2017. Bu kez yer Gaziantep.

"Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki asri mezarlıkta bulunan bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi." Bitmedi. Yer yine Malatya.

"Bir kadın elinde 'Piç Kerbela' pankartıyla dolaşmaya başladı." Akli dengesi bozuk dendi ama elindeki pankart toplumu infiale sürüklemek için özel seçilmişti.

Bu da birkaç ay öncesinden bir haber. Yer Adana."Adana'da Alevi ailelerin yaşadığı sokaktaki 4 evin kapısına, siyah sprey boyayla çarpı işareti konuldu." Son bir haber de Türkiye'deki azınlıklarla ilgili... Tarih 18 Eylül 2017. Yer İstanbul Fatih'teki Narlı Kapı Kilisesi...

"Kiliseden çıkanı, arabasına gideni bekleyen bir sürpriz vardı. Surun üstünden bir grup çocuk aşağıdakilere irili, ufaklı taş atmaya 'sizlere ölüm' diye bağırmaya başladılar..." Tüm bunlara şüpheyle bakmamak mümkün değil. Toplumun sinir uçlarına dokunanlara "meczup" deyip geçemeyiz. Hele bu kadar küresel kuşatmanın sürdüğü ve CIA'sinden BND'sine onlarca istihbarat örgütünün cirit attığı bir zeminde.

Şu da dikkat çekici, nedense ağırlıkla olayların yaşandığı yerler ABD üstlerinin bulunduğu Malatya ve Adana...

İşin belki de en hazin yanı, bu tür olaylara verilen siyasi tepkilerin bu provokasyonu yapanların işine gelecek cinsten olması.

Alın Alevi Bektaşi İnanç Derneği Başkanı Zeynel Abidin Yıldız'ın söylediklerini;

"Alevilere yapılan bu saldırıların nedeni ülke yöneticilerinin antidemokratik tavırları..."

Tabii işi siyasi şova dönüştürüp, "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı atanlar da var.

İyi de biz bu filmi, 12 Eylül faşist darbesinden önce izlemiş ve sonuçlarını da en acı biçimde yaşamamış mıydık?

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