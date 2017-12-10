Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm Sivaslı yiğitlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Sivas'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki yiğidolara buradan selam ediyorum. Bizim Sivas'ta muhabbetimiz bambaşkadır. Sivas, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 71'in üzerindeki Evet oyu ile bize olan güvenini dünya alem herkese ilan etti. Bu desteğiniz için de her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz Sivas'ta birbirimizi öyle sevdik ki aramıza kimseyi sokmayız.

-Yatırım bedeli 821 milyon lira olan 53 eser ve hizmetin açılışını bugün yapacağız.

-Sporda 25 bin kapasiteli stadyumumuz 1.5 yıl önce açıldı. Bugün resmi açılışını yapacağız.

-Kapalı spor salonumuzun adını ilan ediyorum: Taha Akgül Kapalı Spor Salonu

-Mevlana Tüneli'nin birinci kısmında ışığı gördük, önümüzdeki yıl bu tüneli Sivaslıların hizmetine sunuyoruz.

-15 yılda Sivas'a yaptığımız yatırımların toplamı 20 katrilyon.