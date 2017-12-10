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şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 12:45 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 12:46
FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

'de hudut askerleri Yunan sınırında kaçma hazırlığında oldukları öne sürülen 8 şüphelisini yakaladı.

"Hudut Kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut devriyeleri Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 8 kişilik grup tespit etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu gruptan 6 şüphelinin bağlantısı olduğu tespit edildi.

İHRAÇ EDİLDİLER

Gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen öğretim üyesi M.Y, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen eski astsubay O.S, ihraç edilen eski emniyet amirleri S.A ile O.A, meslekten ihraç edilen örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan Y.Y ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışırken ihraç edilen H.H.E hudut karakoluna götürüldü.

Grubun yanındaki çocuklar ise yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin bir çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
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