Hükümetten flaş Kudüs açıklaması

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı'na ilişkin açıklama yapan Bozdağ; "Kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması lazım." dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

İSLAM ÜLKELERİNE KUDÜS TEPKİSİ

Eğer İslam ülkelerinde bir birlik bir beraberlik olsa Trump bırakın bu kararı almayı, bu kararı aklından bile geçiremezdi. Ama verilen tepkilere bakıyoruz. Sırf neden tepki vermediniz denmesin diye bir tepki veren var biraz daha sert tondan tepki veren oluyor. ama tam anlamıyla bir birlik sağlanamıyor. Ama Müslüman ülkeler burada ortak bir tavır koyma eksikliği var. İşte ayın 13'ünde sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İstanbul'da bir zirve yapılacak. Buradan ortak bir duruş, bir tavır ortaya çıkacaktır.

NE ZAMAN NE OLACAĞINI KESTİRMEK İMKANSIZ

Bakın şimdi ortaya çıkan bu karar zar zor süren barış sürecini yok etmiştir. Bundan sonra ne zaman ne olacağını kestirmek mümkün değildir. Ne tür yangınlar çıkacak kimsenin kestirme imkanı yok. Türkiye'nin buradaki duruşu yeni yangınlar çıkmadan bu işin çözülmesidir.

Bu kararı alanlar bu çatışma risklerini de göze almışlardır. Ama sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi; bu tarz planlı, hesaplı işlere karşı da uyanık olun. biz hukuk çerçevesinde, her türlü mücadeleyi yapmak hakkıdır.