Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer yaklaşımlar içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Rusya ile ikili ticaret hacmimiz 2017'nin ilk 10 ayı itibarıyla yüzde 30 oranında artış göstermiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son süreci Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet eylemlerini daha da artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Vicdan sahibi, ahlak, ilke, değer sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değildir." şeklinde konuştu.

"KUDÜS KONUSUNDA BENZER YAKLAŞIMLAR İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusu ile ilgili olarak, "Sayın Putin'le benzer yaklaşımlar içinde olduğumuzu gördük, bu konudaki temaslarımızı sürdürme hususunda mutabık kaldık." dedi.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIMI

S-400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak da Erdoğan, "İlgili arkadaşlarımız bu hafta içinde bir araya gelip bu işi neticelendirecek." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ DURUMU DA ELE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını belirterek, "Bundan sonraki adımımız, en kısa zamanda Soçi'de ikinci görüşmemizi, buluşmamızı yapacağız." şeklinde konuştu.

PUTİN: KUDÜS'ÜN STATÜSÜ DOĞRUDAN TEMASLARLA ELE ALINMALI

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Kudüs'ün statüsü İsrail ile Filistin arasında doğrudan temaslarla ele alınmalıdır" dedi.