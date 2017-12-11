İtirafçı polisten çarpıcı ifadeler

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru Hacıbey Z., 19 Ekim 2016'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Hacıbey Z. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üyel olmak' suçundan 7.5-15 yılhapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Hacıbey Z.'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u 26 Aralık 2014 günü cep telefonuna yükleyerek kullanmaya başladığı belirtildi. Hacıbey Z.'nin Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırdığı aktarılan iddianamede, itirafçı olan polislerin ifadelerine de yer verildi. İtirafçı polis memuru E.G., sohbet toplantılarında kendilerinden sorumlu imamın şubelerden çıkarılanlardan önceden haberdar olduklarını söyledi. Tedbir amaçlı 2014 yılında imamların değiştirildiğini söyleyen E.G. şunları anlattı:

"Toplantılarda imam şubelerden çıkışlar olacağını söyledi. Emniyete yapılacak operasyon ve alınacak şahısları önce dile getirirlerdi. Kimin ismini söylüyorsa o şubeden alınıyordu. 'Şubeden çıkan arkadaşlar dava açsın' dedi. Şubeden gönderilenlerle özel olarak dişçi olarak bilinen H.C. isimli örgütün üst düzey sorumlusu ile görüştüklerini, konu ile alakalı örgüt avuktlarının devreye gireceğini duydum. 2014 yılı Eylül ayında ben de şubeden çıkarıldım. Şubeden çıkarıldıktan sonra bizi toplantıya çağırdılar. Bize 'Mahkemeye verin, eğer dava açmayan arkadaşımız olursa bizim davamıza ihanet etmiş olacaktır. Hükümet ve emniyeti zor durumda bırakacak bir konu varsa bizimle paylaşın. Biz de sosyal medyada paylaşırız' dedi. İlerleyen süreçte toplatılar gizlilik içerisinde devam etti. Bir süre sonra 'ByLock' programını kaldırdım ve 'Eagle' programını kurdular."

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan Hacıbey Z., suçlamaları kabul etmedi. ByLock programı kullanmadığını ileri süren Hacıbey Z., Bank Asya'ya talimat üzerine para yatırmadığını savunarak, şunları ekledi:

"2014 yılı son aylarında İstanbul'dan tayinle Erzurum'a geldim. Orada sattığım arabamın parasını Erzurum'da göreve başladığım Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği Bank Asya'nın hemen yanında olduğu için oraya yatırdım. Diğer bankalarda sıranın çok olması buranın iş yerimin yanında olması nedeniyle parayı yatırdım ve daha sonra çektim."