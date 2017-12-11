Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

6. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı askerler sabah saatlerinde yol kontrolü yaptıkları sırada Bölücü Terör örgütü PKK'nın daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker olay yerine çağrılan helikopter ile 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na kaldırıldı. Tümen Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.