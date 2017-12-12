  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Galatasaray Sivas Belediyespor deplasmanında

deplasmanında

Giriş Tarihi: 12.12.2017 18:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 19:57
Galatasaray Sivas Belediyespor deplasmanında

5. tur rövanşında ile karşılaşıyor. Maçı A Spor ekranlarından veya sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

5. tur rövanşında ile karşılaşıyor.

MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam Sivas Belediyespor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor. 'daki ilk maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takım Son 16'ya kalmayı büyük ölçüde garantilemişti.

GALATASARAY'IN 11'i: Eray, Ahmet, Koray, Recep, Tarık, Selçuk, Donk, Emrah, Gökan, Sinan, Eren

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Sivas Belediyespor deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN