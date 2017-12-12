Galatasaray Sivas Belediyespor deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşılaşıyor.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam Sivas Belediyespor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Türk Telekom Arena'daki ilk maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takım Son 16'ya kalmayı büyük ölçüde garantilemişti.
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