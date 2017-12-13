'Himmet' parasıyla maaş ödemişler

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 5'i, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceki FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde başta Sincan olmak üzere önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Sincan'daki bir işyeri ile şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün Sincan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve bir esnafa ait iş yerinin özel bölümünde toplantılar düzenlediği öğrenildi. Şüphelilerin örgütün talimatlarını bu toplantılarda katılanlara ilettikleri, ayrıca örgüt adına harcanmak üzere 'himmet" adı altında para topladıkları da kaydedildi. 17-25 Aralık'tan sonraki dönemde mercek altına alınan örgüte müzahir eğitim kurumlarında görev yapan ve maaş alamayan öğretmenlerin bu toplantılara çağrıldığı, öğretmenlere ödeme yapıldığı belirtildi. Toplantılarda öğretmenlerin görevlerine devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunulduğu da aktarıldı.

Operasyonun devam ettiği ve diğer şüphelilerin de yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.