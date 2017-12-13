  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Sağlık Bakanlığı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı

İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı

Giriş Tarihi: 13.12.2017 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 15:05
Sağlık Bakanlığı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı

, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN