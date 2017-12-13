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Sağlık Bakanlığı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı
Sağlık Bakanlığı
İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 13.12.2017
14:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2017
15:05
Sağlık Bakanlığı
, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
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Sağlık Bakanlığı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal iddiaları için inceleme başlattı
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