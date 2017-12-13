Sakarya'da FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapısının İstanbul'daki önemli isimlerinden olduğu iddiasıyla tarih öğretmeni Şakir B'yi (49) Tekirdağ'da gözaltına aldı.
Daha önce açığa alındıktan sonra göreve iade edildiği öğrenilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Sakarya'ya getirilen Şakir B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklandı.