ABD, barış görüşmelerini sürdürmeye ehil değil

ABD'nin barış umutlarını baltaladığını belirten Maliki, şunları söyledi:

"ABD'nin bu kararı iki devletli çözüm planının gerçekleşme ihtimalini yıkmayı hedefliyor. Bu kararın tarihi, diplomatik ve ahlaki olarak geçerliliği yoktur."

Arap Parlamenterler Birliği, geçen hafta ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı üzerine yayımladığı açıklamada, ABD'nin Kudüs kararı ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması yönündeki girişimlerinin "geçersiz ve yasa dışı" olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, birliğe üye ülkeler, ABD'nin Kudüs kararını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantıya davet edilmişti.