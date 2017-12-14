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, barış görüşmelerini sürdürmeye ehil değil

Fas Parlamentosu'nda ’nin kararının ele alındığı Arap Parlamenterler Birliği Olağanüstü Toplantısı'nın açılışında konuşan Arap Parlamenterler Birliği Başkanı El-Habib el-Maliki, "ABD’nin Kudüs’ü '’in başkenti' olarak tanıması kararının ardından, ABD'nin bölgede taraflar arasındaki barış görüşmelerine katılmaya ehil olmadığı anlaşılmıştır." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 17:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 18:05
ABD, barış görüşmelerini sürdürmeye ehil değil

'nin barış umutlarını baltaladığını belirten Maliki, şunları söyledi:

"ABD'nin bu kararı iki devletli çözüm planının gerçekleşme ihtimalini yıkmayı hedefliyor. Bu kararın tarihi, diplomatik ve ahlaki olarak geçerliliği yoktur."

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Arap Parlamenterler Birliği, geçen hafta ABD'nin 'ü "'in başkenti" olarak tanıması kararı üzerine yayımladığı açıklamada, ABD'nin Kudüs kararı ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması yönündeki girişimlerinin "geçersiz ve yasa dışı" olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, birliğe üye ülkeler, ABD'nin Kudüs kararını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantıya davet edilmişti.

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ABD, barış görüşmelerini sürdürmeye ehil değil
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