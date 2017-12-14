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'da operasyonu

'da geneleve düzenlenen operasyonda 115 gram esrar, 7 hap ele geçirildi. Yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 09:34
Adana'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki geneleve operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda iki adresteki çanta ve çekmecelerde 25 pakette 115 gram esrar ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, 4'ü kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü kadın 4 kişi tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon anı ve dedektör köpeklerin uyuşturucuları bulması da polis kamerası tarafından görüntülendi.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu
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