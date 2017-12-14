FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz'dan 17 Aralık itirafı

Türkiye'ye kumpas kurulduğu aşikar hale gelen New York'taki davada sürpriz bir ifade daha tutanaklara geçti. FBI'ın 50 bin dolar ve kira yardımı yaptığı FETÖ firarisi eski polis Hüseyin Korkmaz tanık kürsüsünde, Türkiye'de yaptığı hırsızlığı anlattı.

FETÖ'cüler Korkmaz ve Saygılı'nın ihanet görüntüleri

Kumpas mahkemesinde, 17/25 Aralık darbe girişimine ait belgeleri de ABD'ye kaçırdığını itiraf eden Korkmaz, Türkiye'de yargılanırken hiç bir şey bilmediğini iddia ediyordu.

İHANETİ İTİRAF ETTİ

FETÖ'cü polis memuru Hüseyin Korkmaz bugünkü duruşmada 17 Aralık dosyasını ve diğer kumpas delillerini çaldığını, bunların 2013, 2014 ve 2016'da Türk yasalarını ihlal ettiğini davada itiraf etti.