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’cü 'dan 17 Aralık itirafı

’deki kumpas davasında aleyhinde tanıklık yapan firari ’cü , 17 Aralık dosyasını ve diğer kumpas delillerini çaldığını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 14.12.2017 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 22:19
FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz'dan 17 Aralık itirafı

'ye kumpas kurulduğu aşikar hale gelen 'taki davada sürpriz bir ifade daha tutanaklara geçti. 'ın 50 bin dolar ve kira yardımı yaptığı firarisi eski polis tanık kürsüsünde, Türkiye'de yaptığı hırsızlığı anlattı.

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Kumpas mahkemesinde, 17/25 Aralık darbe girişimine ait belgeleri de 'ye kaçırdığını itiraf eden Korkmaz, Türkiye'de yargılanırken hiç bir şey bilmediğini iddia ediyordu.

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İHANETİ İTİRAF ETTİ

FETÖ'cü polis memuru Hüseyin Korkmaz bugünkü duruşmada 17 Aralık dosyasını ve diğer kumpas delillerini çaldığını, bunların 2013, 2014 ve 2016'da Türk yasalarını ihlal ettiğini davada itiraf etti.

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FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz'dan 17 Aralık itirafı
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