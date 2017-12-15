Asgari ücret ne kadar olacak? - 2018'de Asgari ücret artacak mı? - İşte detaylar

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar ''asgari ücret ne kadar olacak'' sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Asgari ücretin belirlenmesi için başlayan maratonda bugün ikinci tur görüşmeleri gerçekleşiyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılında asgari ücretin bin 893 lira olmasını talep ettiklerini belirtti. Peki 2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret fiyatında bu sene değişim olacak mı? İşte detaylar...

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin belirlenmesi için başlayan maratonda ikinci tur görüşmeleri bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini bildirdi.Atalay, Taşeron işçilerin kadro düzenlemesi ile ilgili olarak "KİT'lerdeki çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili sorunun büyük ölçüde çözüleceğini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AGİ NE KADAR?

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL