ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster, salı günü yaptığı konuşmasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerine açıklık getirdi.

Konuşmasında bölgedeki terör örgütlerinin ve radikal ideolojileri yayan örgütlerin finansmanının kesilmesi üzerine yoğunlaştığını kaydeden McMaster, Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin "Dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve şiddeti teşvik eden kişilerin finansmanını kesmek için ABD ile Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapabileceğini vurguluyordum." yorumunu yaptı.

"TÜRK ASKERİNİN KORE SAVAŞI'NDAKİ KAHRAMANLIKLARINI DİNLEYEREK BÜYÜDÜM"

"ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım." ifadelerini kullanan McMaster, Türk askerinin Kore Savaşı'ndaki kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğünü ve iki ülkenin aşırılıkçı tehditlere karşı birlikte duracağını kaydetti.

"DEAŞ'A KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, yabancı savaşçıların geçişini engelleme ve DEAŞ'la savaşma anlamındaki çabalarının farkındayız ve bu çabaları destekliyoruz. DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenildiğinden emin olmak için beraber çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yapan McMaster, ABD'nin Suriye'deki El Kaide unsurlarıyla mücadele etmek ve bu ülkenin teröristler için güvenli liman olmasını engellemek için Türkiye ile birlikte çalışacağını vurguladı.

McMaster, "ABD, onlarca yıldır olduğu gibi, PKK'nın terör tehdidine karşı Türkiye'nin yanında durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de McMaster'ın Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin AA'ya önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

Sözcü, açıklamasında, "Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, topraklarından yabancı savaşçı geçişini durdurma ve Suriye'nin kilit bölgelerinden DEAŞ'ı temizlemek için sahada savaşma anlamındaki çabalarını takdir ediyoruz. Bölgedeki herkes için terörizmin finansmanı ve şiddet içeren aşırılıkçılığı destekleyen ideolojilere dikkat çekmek için daha yapılacak çok iş var. ABD, bu konuda Türkiye ile işbirliğini derinleştirme fırsatlarını kollayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Salı günü Washington'daki bir panelde konuşan McMaster, "Türkiye'nin radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkelerden biri olduğunu" öne sürmüştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN JET YANIT: TEMELSİZ VE KABUL EDİLEMEZ

McMaster'a tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." açıklamasını yapmıştı.