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kullanan iki zanlı tutuklandı

merkezli, ve 'de düzenlenen /PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı programı kullandığı için gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 09:42
Bylock kullanan iki zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından /PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kendi aralarında iletişim sağlamak amacıyla programı kullanan kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendi.
merkezli ve 'de gözaltı kararı verilen 16 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda F.Ş., A.A., T.E. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirilirken, işlemleri tamamlanan F.Ş. ve A.A.'nın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.

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Bylock kullanan iki zanlı tutuklandı
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