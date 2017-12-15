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'de 'nün "ne" operasyon

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 15:40
Denizli'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "ne" yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "gaybubet evlerine" yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Ö.Ş, M.A, K.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Denizli'de FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon
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