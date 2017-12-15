Denizli'de FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "gaybubet evlerine" yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan Ö.Ş, M.A, K.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.