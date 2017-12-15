Son dakika: FETÖ’cüleri kaçıran Yunan tutuklandı

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adasına kişi başı 1000 Euro karşılığında Göçmen Kaçakçılığı faaliyetini organize eden örgüte geçtiğimiz günlerde Bodrum Başsavcılığı'nca büyük darbe vurulmuştu.

Üç aydır devam eden projeli soruşturma neticesi yakalanan örgüt lideri Yunan Vatandaşı Victor G, 13 göçmen kaçakçısıyla beraber İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliğ'indeki işlemleri sonrasında sabah Bodrum Adliyesine çıkarıldı.

Şüpheliler soruşturma çerçevesinde sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda, 22 Ekim tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Kardak Adası açıklarında 2 Ukraynalı Kaptanın idaresinde sahte Bulgar Pasaportlarıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ cü grubun da Victor G'nin organizesinde kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Söz konusu olayda tekne içerisinde, FETÖ ile iltisakları nedeniyle kamudan daha önce KHK lar ile ihraç olan Ankara ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüklerinde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürleri O.K ve H.A.İ, BTK da uzman U.K, Dış İşleri Bakanlığı personeli A.Ç, Akademisyen E.D nin olduğu anlaşılarak yasal işlem yapılmıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemler ardından Yunan vatandaşı Victor G. dahil 11 şüphelinin tutuklanmasına 3 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Böylece Bodrum Başsavcılığı'nın 3 aylık projeli örgüt halinde göçmen kaçakçılığı çalışması neticesinde toplam 18 tutuklama, 8 adli kontrol kararı çıkmış oldu. Operasyon kapsamında 9 tekne 1 jet skiye de elkomuldu.