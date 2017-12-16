Esenyurt'un yeni belediye başkanı Ali Murat Alatepe kimdir?

Necmi Kadıoğlu'nun istifasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine kimin geleceği merak konusuydu. Yeni Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu. Bu gelişmelerin ardından ''Ali Murat Alatepe kimdir'' sorusunun yanıtı sıkça araştırılmaya başladı. Peki bugün göreve getirilen yeni Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe kimdir?

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

1966 Erzurum merkez doğumlu. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. AK Parti Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

2007 Genel Seçimleri ve referandumların da SKM Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM bşk yardımcısı olarak görev yaptı.

2009 Yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi seçildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütçe ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. 2014 yerel secimlerinde tekrardan Esenyurt'tan İBB Meclis Üyesi seçildi.

Alatepe 2012'den beri Necmi Kadıoğlu'nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu danışmanlığını yapıyordu

Evli ve 3 çocuğu var.