FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili yaklaşık 3 yıl önce başlayan dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı ve ByLock kullandığı iddia edilen eşi, iki çocuğuyla yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken Edirne'de gözaltına alındı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eskişehir'de, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile siyasetçiler ve gazetecilerin de olduğu bazı kişileri usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ve 3 yıldır aranan firari sanık eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Erkan S. ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen eşi Halise S, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de jandarma ekiplerince yakalandı. İki çocuğu da yanında bulunan şüphelilerin ifadelerinin ardından Eskişehir'e getirilecekleri öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 28 Şubat 2015'te, Eskişehir ile Kırklareli, Kırşehir, Kastamonu, Karabük, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Diyarbakır ve Ankara'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

SİYASETÇİ VE GAZETECİLERİ DİNLEMİŞLERDİ

Operasyonda, Eskişehir'de aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasetçiler ve gazetecilerin de bulunduğu bazı kişilerin telefon görüşmelerini izinsiz dinledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlıdan biri tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Daha sonra tutuksuz yargılanan 12 emniyet mensubu, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Sanıklardan aralarında Erkan S'nin de bulunduğu 3 kişi ise yakalanamamıştı.