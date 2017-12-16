Ölüm haberi Mesut Yılmaz ve eşine verildi



UÇAK HAVALİMANINA İNDİ

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ı ABD'den getiren tarifeli THY uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Yılmaz'ı yakın dostu Abdurrahim Albayrak ve bazı yakın dostları karşıladı. Kalp rahatsızlığı tedavisinden dönen Berna Yılmaz ve Mesut Yılmaz'ın durumdan şüphelenmemesi için amca Turgut Yılmaz havalimanına gitmedi.

Mesut Yılmaz, oğlunun cenazesinin bulunduğu hastaneye geldi

B KAPISINDAN ÇIKIŞ YAPTI

Yılmaz'ı almak için özel bir araç uçağın yanına kadar yanaştı. Yılmaz'ın gazetecileri görmemesi ve diğer yolcularla karşılaşmaması için çıkışı, VIP veya CIP salonlarından yapılmadı. Yılmaz ve eşi THY teknik bölümünün bulunduğu B kapısından çıkış yaptı ve evine doğru yola çıktı.



Tarifeli uçakla ABD'den Türkiye dönen Mesut Yılmaz ve eşinin yanında 2 yakını da bulunuyor. Yılmaz çiftinin ABD'ye Berna Yılmaz'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle gittikleri öğrenildi. Yavuz Yılmaz'ın geçen ay kısmi felç geçirdiği iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONDA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

Uçakta internetin kapatıldığı, pilotların uyarıldığı belirtildi. İstanbul'daki yakınlarının Yılmaz çiftini arayıp Yavuz Yılmaz'ın rahatsız olduğunu söyledikleri bildirildi.

MESUT YILMAZ HASTANEDEN AYRILDI

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulunan oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın bulunduğu Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden ayrıldı.

Hastanede yaklaşık 45 dakika kalan Yılmaz, saat 21.00 sıralarında hastaneden çıktı.

Yılmaz'a çıkışta, aralarında kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak, Fatih Terim, Sadri Şener ve Ahmet Nazif Zorlu'nun da bulunduğu aile yakınları eşlik etti.

Bu arada Berna Yılmaz'ın hastanede kaldığı öğrenildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yavuz Yılmaz'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. İşadamı Abdurrahim Albayrak otopsi ve cenazeyle ilgili evrakları teslim aldı. Cenaze Zincirlikuyu'ya gidecek.

Yılmaz'ın intihar ettiği silahın 1993 yılında babasına hediye edilen "toplu" olarak tabir edilen antika bir silah olduğu öğrenildi. Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki aile mezarlığında babaannesinin yanında toprağa verilecek.