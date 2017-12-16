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Terör şüphelisi Emniyet binasından atlayıp etti

'nın Gazipaşa ilçesinde yol denetiminde yakalanan ve ' Terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı öne sürülen 24 yaşındaki M.A., işlemleri için götürüldüğü Müdürlüğü binasının 3'üncü katından atlayıp etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 11:10
Terör şüphelisi Emniyet binasından atlayıp intihar etti

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Karakolu ekipleri, dün yaptıkları yol uygulamasında doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda A.T. adına sahte kimlik taşıyan ve gerçek kimliği M.A. olduğu tespit edilen şüphelinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılıkta ifade verdi. M.A.'nın daha sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilmesi kararlaştırıldı. M.A. adliyeden Gazipaşa Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri süren M.A., dün saat 18.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü binasının 3'üncü katındaki pencereden atladı. Ağır yaralanan M.A. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne oradan Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Terör şüphelisi Emniyet binasından atlayıp intihar etti
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