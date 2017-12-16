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Arabistan'da tutuklandı

vatandaşlığı da bulunan lü ünlü Sabih al Masri, 'a giderken gözaltına alındı. Ürdün ekonomisi üzerinde büyük etkisi olan Masri'nin neden belirtilmeden tutuklanması 'ın Ürdün'ü dizginlemek için yeni bir yönteme başvurduğu ve intikam almak için bu kararı verdiği yorumlarına neden oldu.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 14:38
Ürdünlü iş adamı Arabistan'da tutuklandı

basınında yer alan haberlere göre, - vatandaşı olan Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, çarşamba günü 'a ziyaretinde yakalandı.

İŞ ADAMI HAVALİMANINDA TUTUKLANDI

Riyad'a iş toplantısı için giden Masri'nin tutuklandıktan sonra iki kişiyi telefonla aradığı belirtildi. Bunlar arasında Masri'nin iş ortakları ve banka yönetimi olduğu gelen bilgiler arasında.

ABD'NİN KUDÜS KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, ABD Başkanı 'ın kararını eleştirmiş ve Ürdün de bu karara en fazla tepki gösteren ülkelerin başında yer almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN İNTİKAM ALIYOR

Verdiği bu tepkiyle Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE tarafından baskı altına alınmıştı.

Ürdün ekonomisi üzerinde büyük etkisi olan Masri'nin neden belirtilmeden tutuklanması Suudi Arabistan'ın Ürdün'ü dizginlemek için yeni bir yönteme başvurduğu ve intikam almak için bu kararı verdiği yorumlarına neden oldu.

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Ürdünlü iş adamı Arabistan'da tutuklandı
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