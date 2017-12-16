Yavuz Yılmaz, babası Mesut Yılmaz'ın tabancasıyla intihar etmiş

Beykoz Konakları'ndaki ikametinde silahla intihar eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili olarak şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesi alındı. Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Yavuz Yılmaz'ın babası Mesut Yılmaz'a ait Smith Wesson marka tabanca ile intihar ettiğini belirledi.

Emniyet kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, bu sabah Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümüne ilişkin polis Yılmaz'ın şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesini aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da yakından takip edip evde bulunduğu sırada Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın evinde babası Mesut Yılmaz'ın Smith Wesson marka tabancasıyla intihar ettiğini belirledi.

Polis, Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şoförü, koruması ile evde çalışanlardan oluşan toplam 4 kişinin olaya ilişkin ifadelerine başvurdu. Polis, ilk etapta kayıtlara 'intihar' olarak geçen olaya ilişkin çalışmalarını kapsamlı şekilde sürdürürken, her ayrıntı ve ihtimali titizlikle değerlendiriyor.



MESUT YILMAZ İSTANBUL'A DÖNDÜ

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasının ardından ABD'den İstanbul'a döndü.



Sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Durumdan habersiz olan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ise akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın Los Angeles'tan kalkan tarifeli uçağıyla saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Mesut Yılmaz ve eşini yakınları karşıladı. Mesut Yılmaz daha sonra havalimanından beraberindeki konvoyla havalimanından ayrıldı.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Yavuz Yılmaz 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. 38 yaşındadır. Ankara TED Koleji mezunudur. The American International School-Salzburg ve George Washington University' 'da okumuştur. Üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan Yavuz Yılmaz, yurda döndükten sonra Coca Cola'nın dağıtımını almıştı. İnşaat işleriyle de ilgilenen Yavuz Yılmaz son olarak kardeşi Hasan Yılmaz ile Nişantaşı'nda açtığı Çin lokantası ile gündeme gelmişti.