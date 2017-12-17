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Düsseldorf havalimanında skandal uygulama

'nın Düsseldorf Havalimanında İstanbul'dan gelen yolcuların valizleri polis köpekleriyle arandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 23:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2017 02:31
Düsseldorf havalimanında skandal uygulama

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, Türk Hava Yollarının () tarifeli seferiyle İstanbul'dan Düsseldorf'a gelen yolcuların valizleri polis köpeklerine koklatılıyor ve bazı yolcular bu durumdan rahatsız oluyor.

Düsseldorf havalimanında köpekli arama!

Almanlara ’köpekli arama’ karşılığı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaşarak polisin bu uygulamasına tepki gösterdi.

TWITTER'DEN PAYLAŞTI

Yeneroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Ne konuklar, ne de vatandaşlar köpeklerle karşılanır! Bu zorbalık için utançtır ve hemen sonlandırılması gerekir! Türk-Alman ilişkileri bu anlayışla normale dönmez! Bu tutumlar hiçbir zaman güvenlik sağlamayacağı gibi güvensizliği de artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de benzer bir olay Münih Havaalanında yaşanmış, Türkiye'den gelen yolcular polis köpekleriyle aranmıştı. Kısa süre sonra Türkiye, Almanya'dan gelen yolcuları da köpekle arayarak karşılık vermişti.

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Düsseldorf havalimanında skandal uygulama
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