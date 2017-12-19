İdris Kardaş yazdı: Suudi Arabistan’a saldırı ne anlama geliyor?”

Prens Muhammed bin Selman 2016 yılında verdiği söyleşide "Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaş bölgedeki büyük bir felâketin başlangıcıdır" sözleriyle İran ile savaşın karşısına yer aldığını hatırlatan Kardaş, ancak gelişmelerin farklı yönde ilerlediğini kaydediyor.

"Trump yönetimi Müslüman coğrafyayı Suudi Arabistan eliyle dizayn etmeye çalışıyor." şeklinde yazan Kardaş, yazısında değişimin perde arkasındaki süreci irdeliyor.

Yazıdan bir bölümde "Yaşanan tüm gelişen ilişkileri de çatışmaları da Riyad üzerinden yürütüyor. Bunu da iki ana aks üzerinden yürütüyor. İsrail'in güvenliği, Kudüs'ün statüsü ve Filistin'in geleceği ile İran'a karşı daha sert ve çatışma içeren bir strateji. Bu iki konuda MbSelman'ın şu ana kadar yaptıkları ortada" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan Suudi Arabsitan'a yapılan bir Husi saldırısının tüm bu politikalarla olan ilişkisi de cevap aranan sorulardan..

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