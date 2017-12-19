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İdris Kardaş yazdı: ’a saldırı ne anlama geliyor?”

İdris Kardaş bugünkü “’a saldırı ne anlama geliyor?” başlıklı yazısında Suudi Arabistan’ın bölgede yaşanan gelişmelere yönelik dikkat çeken tavrıyla ilgili çarpıcı detayları kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 19.12.2017 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 20:22
İdris Kardaş yazdı: Suudi Arabistan’a saldırı ne anlama geliyor?”

Prens Muhammed bin Selman 2016 yılında verdiği söyleşide " ile arasındaki bir savaş bölgedeki büyük bir felâketin başlangıcıdır" sözleriyle İran ile savaşın karşısına yer aldığını hatırlatan Kardaş, ancak gelişmelerin farklı yönde ilerlediğini kaydediyor.

"Trump yönetimi Müslüman coğrafyayı Suudi Arabistan eliyle dizayn etmeye çalışıyor." şeklinde yazan Kardaş, yazısında değişimin perde arkasındaki süreci irdeliyor.

Yazıdan bir bölümde "Yaşanan tüm gelişen ilişkileri de çatışmaları da Riyad üzerinden yürütüyor. Bunu da iki ana aks üzerinden yürütüyor. İsrail'in güvenliği, 'ün statüsü ve 'in geleceği ile İran'a karşı daha sert ve çatışma içeren bir strateji. Bu iki konuda MbSelman'ın şu ana kadar yaptıkları ortada" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan Suudi Arabsitan'a yapılan bir Husi saldırısının tüm bu politikalarla olan ilişkisi de cevap aranan sorulardan..

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İdris Kardaş yazdı: Suudi Arabistan’a saldırı ne anlama geliyor?”
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