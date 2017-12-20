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Son dakika: Bahçeli'den ABD'nin tasarısını veto kararına tepki

MHP lideri Bahçeli, ABD'nin BMGK'daki tasarıyı veto etmesine tepki gösterdi. Bahçeli, "ABD'nin tek yanlı, mesnetsiz ve çarpık vetosunu kınıyoruz. BM'den çıkacak karar ABD-israil zulmune darbe vuracak. ABD, Güvenlik Konseyi'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 17:30
Son dakika: Bahçeli'den ABD'nin Kudüs tasarısını veto kararına tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarın yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD'nin hayasız ve hukuksuz kararının ezici bir çoğunlukla reddedileceği güçlü bir ihtimaldir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Uluslararası toplum tarihi bir sınavdadır. Yarın, 'Barış İçin Birlik' formatında oylanacak tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihli 478 sayılı kararını hiçe sayan ABD korsanlığını, inanıyorum ki, buruşturup atacaktır."

ABD, Güvenlik Konseyi'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir

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Son dakika: Bahçeli'den ABD'nin Kudüs tasarısını veto kararına tepki
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