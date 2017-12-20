Başbakan Yıldırım Aliyev Abidesi'ne çelenk bıraktı

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'teki temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geldi. Başbakan Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Nahçıvan Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı. Yıldırım, karşılamanın ardından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Abidesi'ne çelenk bıraktı. Yıldırım, sonrasında Ali Meclis Binası'na kadar yürüyecek.

Yıldırım, Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile Meclis binasında gerçekleştireceği görüşmenin ardından Ali Meclis Başkanı Talibov ile akşam yemeğine katılacak.

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