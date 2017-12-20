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Yıldırım Aliyev Abidesi'ne çelenk bıraktı

Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Abidesi'ne çelenk bıraktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 19:50
Başbakan Yıldırım Aliyev Abidesi'ne çelenk bıraktı

Binali Yıldırım, Bangladeş'teki temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geldi. Başbakan Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Nahçıvan Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı. Yıldırım, karşılamanın ardından Azerbaycan'ın ulusal lideri 'in Abidesi'ne çelenk bıraktı. Yıldırım, sonrasında Ali Meclis Binası'na kadar yürüyecek.
Yıldırım, Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile Meclis binasında gerçekleştireceği görüşmenin ardından Ali Meclis Başkanı Talibov ile akşam yemeğine katılacak.

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Başbakan Yıldırım Aliyev Abidesi'ne çelenk bıraktı
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