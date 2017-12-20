Çavuşoğlu: Artık dünya değişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın BM'de yapılacak Kudüs oylaması için ABD'ye gitti. Havalimanında Filistin Dışişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Yarın genel kurulda oylama olacak. Biz buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Çünkü bu karardan sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da rahatsız oldu. Aynı şekilde Musevilerin büyük bir kısmı bu karara karşı. Vicdanı olan herkes hukuka aykırı olan bu karara karşı koydu. Yarın yapılacak oylamadan önce tek başına kalan ABD'nin tehdit yöntemine başvurduğunu görüyoruz" dedi.



"ARTIK DÜNYA DEĞİŞTİ"

"Artık dünya değişti. Artık ben güçlüyüm o nedenle de haklıyım anlayışı değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir onurlu devlet bu tür baskılara boyun eğmez. Kimse bu baskılara boyun eğmeyecektir" diye belirtti..

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