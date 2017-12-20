Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık İbrahim Kır hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Kır ile avukat ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Savcısı, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu.

İddianamede, Kır'ın örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgütün stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Sanık Kır, savunmasında bu yapıya mensup bir kişiyi bile tanımadığını öne sürerek, "Terör örgütü üyeliği vatan hainliğidir. Bu bünyeden bir terör örgütü üyesi çıkmaz." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma yapabilmesi için suçüstü halinin olması gerektiğini anlatan Kır, bizzat suç işlerken yakalanması gerektiğini, ancak evinde otururken gözaltına alındığını savundu. Kır, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tüm işlemlerinin hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu iddia etti.

Aleyhine verilen ifadelere değinen Kır, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski HSYK üyesi İbrahim Okur'un tamamen soyut ifadeler kullandıklarını ya da listelerden isim sayarken kendi adını da zikrettiklerini savundu.

Yargıtaya üye seçimi için bahsi geçen listelerden, pazarlıklardan ve toplantılardan haberinin olmadığını ileri süren Kır, "Bunlardan haberim olsa o seçimde Yargıtay üyeliği istemezdim." diye konuştu.

Eski Yargıtay Üyesi Ali Akın'ın ByLock yazışmalarında davalarla ilgili görüşüne başvurulması istenenler arasında kendisinin de yer aldığını belirten Kır, "Bunu görünce çok şaşırdım. Akın ile bir samimiyetimiz yok. Böyle bir taleple gelseydi kesinlikle kendisini terslerdim. Görüştüğü kişiye çevresinin geniş olduğunu göstermek için fazladan isimler saydığını düşünüyorum." savunmasını yaptı.

FETÖ'nün TSK'ya kurduğu ilk tertip olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın, kendisi hakkındaki "Gülen cemaatinden olduğunu sonradan öğrendim. Soruşturma sırasında görüştüm, bana bir şey olmayacağını söyledi." şeklindeki ifadesini hatırlatan Kır, nasıl böyle kolayca suçlanabildiğini anlamadığını ifade etti.

Kır, Sarıkaya hakkında açılan soruşturmada, teftiş için görevlendirildiğini, yanına gittiğinde çok kötü durumda olduğunu gördüğünü ve moral vermek için "Üzülme bundan bir şey çıkmaz." dediğini ileri sürdü.

Hiçbir zaman kendisini bu yapının bir parçası olarak görmediğini savunan Kır, itirafçıların kendilerini kurtarmak için soyut ifadelerle suçlamalarda bulunduğunu, dosyasında bunlardan başka delil olmadığını iddia etti.

ByLock kullandığı suçlamasında ise dosyada kullanıcı adı ve mesaj içeriğine ilişkin tespit bulunmadığını aktaran Kır, bağlantı yapıldığını gösteren listenin güvensiz olduğunu ileri sürdü. Kır, "Kullanmadığım programı neden telefonuma yükleyeyim? Kullanmasını, kurmasını, indirmesini de bilmiyorum." dedi.

Sanık İbrahim Kır, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren Ferhat Sarıkaya, Birol Erdem ve İbrahim Okur'un tanık olarak dinlenilmesi, duruşmanın 13 Mart 2018'e bırakılması kararlaştırıldı.