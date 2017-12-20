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Hakimden juriye yasadışı delil baskısı

ABD’de aleyhine devam eden kumpas davasının hakimi Berman, jurinin müzakerelere başlayacağı akşam kritik bir çıkış yaptı. Berman, dosyaya eklenen bir delilli sırf elde edilme şeklini doğru bulmadıkları için göz ardı edemeyeceğini belirterek şaşkınlığa yol açtı.

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Giriş Tarihi: 20.12.2017 20:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 20:31
Hakimden juriye yasadışı delil baskısı

ABD'de 'ye yönelik devam eden kumpas davasının hakimi Richard Berman 2014 yılında Fethullahçı YKK Hukuk Bürosu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiş Cumhurbaşkanı 'ı eleştirmişti.

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Berman, dava jürisinin müzakereye başlayacağı sırada Fethullahçı polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesi açısından önemli olabilecek bir çıkış yaptı.

Berman, jüri üyelerinin dosyaya eklenen bir delilin sırf elde edilme şeklini doğru bulmadıkları için o delili göz ardı edemeyeceğini belirtti.

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Berman'ın bu sözleri skandal olarak değerlendirildi.17 Aralık kumpas dosyasına ilişkin bazı belgeler üyesi Hüseyin Korkmaz tarafından ABDye kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Korkmaz, ABD'deki mahkemede bunu ifadesinde itiraf etmişti.

Delillerin hukuka uygun elde edilmesi gerektiğine işaret eden hukukçular, Hüseyin Korkmaz'ın Türkiye'den kaçırdığı deliller üzerinden yargılama yapılamayacağına işaret ediyor.

Jüri üyeleri bu akşam toplanarak müzakerelere başlayacak.

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Hakimden juriye yasadışı delil baskısı
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