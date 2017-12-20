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'dan 'a övgüsü

, Cumhurbaşkanı 'ın, ABD'nin kararına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki ülkelerin ortak tavır sergilemesindeki rolünden övgüyle söz etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 18:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 18:24
Katar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs övgüsü

Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda toplanan bakanlar kurulu, Filistin halkının korunması, İsrail güçlerinin saldırıları ve Yahudi yerleşimcilerin 'ya yönelik devam eden ihlallerinin durdurulması için kararlılıkla ve acilen uluslararası harekete geçilmesini istedi.

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Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, toplantıda, İİT'nin İstanbul'da düzenlediği zirvenin sonuç bildirisinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

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MÜSLÜMANLARIN DUYGULARINA TERCÜMAN OLDU

Zirvenin sonuç bildirisinin Müslüman halkların duygularına tercüman olduğunu ve ABD Başkanı 'ın kararına karşı koymak için yol haritası çizdiğini ifade eden Muhennedi, 'ın, İİT'nin İstanbul zirvesi düzenlemesi ve İslam ülkelerinin Kudüs konusunda tek tutum üzerinde birleşmesindeki rolünden övgüyle söz etti.

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Muhennedi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısını veto etmesinden duydukları üzüntüyü de dile getirdi.

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Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BMGK'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

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Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD YALNIZLAŞIYOR

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ye sunulan ve ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili BM kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin 15 üyesinin 14'ünün lehte oyuna karşın ABD tarafından veto edilmişti.

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Katar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs övgüsü
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