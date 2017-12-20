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Son Dakika Haberi: TIR'ları davasında flaş gelişme!

TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapislerini talep etti. Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 12:31
Son Dakika Haberi: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!

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Son Dakika Haberi: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!
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