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Son Dakika Haberi: Erdoğan'dan Valiliği'ne ziyaret

Son dakika haberi... , Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 15:57
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Valiliği'ne ziyaret

AK Parti İl Başkanlığı kongresinin ardından Valilik önünde, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kaymakamlar ile öğrencilerin çiçekle karşıladığı Erdoğan, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve diğer ilgililerle bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Valilik ziyaretinin ardından yol kenarında kendisini bekleyen ve "Hakkari sizinle gurur duyuyor" sloganları atan vatandaşları selamladı.

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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Valiliği'ne ziyaret
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