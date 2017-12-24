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Erdoğan'dan sınırda ziyaret

, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 24.12.2017 01:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 02:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınırda ziyaret

, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Şırnak'taki temaslarının ardından Tümen Komutanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yetkililerden brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınırda ziyaret
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