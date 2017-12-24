Haberler > Gündem Haberleri > Hem PKK’nın hem de FETÖ’nün CHP’deki sözcüsü!

Hem ’nın hem de ’nün ’deki sözcüsü!

’nün her eyleminde en ön safta yeralan, 15 Temmuz ihanetinden sonra FETÖ’cü hainlerin meclisteki sözcülüğüne soyunan, ile mücadelede Silahlı İnsansız Hava aracı (SİHA) kullanılmasından rahatsız olan ’li Sezgin Tanrıkulu bu kez de darbeci FETÖ’cülerin duruşmalarda şov yapmasını engellemek için getirilen “Tek tip kıyafet düzenlemesi”nden rahatsız oldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2017 17:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 19:39
Hem PKK’nın hem de FETÖ’nün CHP’deki sözcüsü!

Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne katılan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: KHK'da tek tip düzenlemesi

Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, 'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.

"İNSANLIK ONURUNA AYKIRI"

Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika tek tip kıyafet açıklaması!
Yeni KHK ile ihraç edilenler arasında dikkat çeken isim

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hem PKK’nın hem de FETÖ’nün CHP’deki sözcüsü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN