Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık İsmail Ergün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Ergün ile avukat ve yakınları katıldı.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Duruşmada, Yargıtay savcısı, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu.

İddianamede, Ergün'ün örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında bulunduğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

ESKİ HSYK ÜYELERİNE FETÖ’DEN 22.5 YIL

Yargıtay üyeliğine seçilmesinin suç delili olamayacağını öne süren Ergün, seçilmek için gerekli kriterleri taşıdığını, seçilmeden önceki 10 yıl boyunca Yargıtay savcılığı yaptığını ve HSYK'da 18 üyenin oyunu alarak seçildiğini aktardı.

Aleyhine verilen ifadelere de değinen Ergün, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile gizli tanıkların ifadelerinin duyumlardan oluştuğunu, soyut beyanlara dayandığını, bu nedenle delil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Ergün, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Avukatı Kubilay Çetinkal da müvekkilinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, himmet verip almadığını savunarak, örgüt lehine karar verdiğine dair bir iddiada bulunmadığını söyledi. Avukat Çetinkal, tahliye talebinde bulundu.

"ORTAK BAZ HAREKETLİLİĞİ"

Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, sanığa, eski Yargıtay üyeleri Süleyman Kul ve Mustafa Dinç ile 30 Temmuz 2014'te Afyon'da ortak baz hareketliliği tespit edildiğini hatırlattı.

Bunun üzerine Ergün, bayram tatili nedeniyle Kütahya Simav'a giderken baz çakışması olabileceğini, ancak HTS kayıtlarından inceleyebildiği kadarıyla kendisinin Afyon'da saat 10.00'da, diğerlerinin saat 14.00'te baz sinyali verdiğini kaydetti.

BANK ASYA'DA 32 FARKLI HESAP!

Ergün, Ocak-Ağustos 2014 arasında Bank Asya'da adına 32 farklı hesap açıldığının belirtilmesi üzerine de "Oğlum, Kıbrıs'ta özel üniversitede okuyordu. Özel döviz hesabı açtırıp her ay 200-300 avro gibi miktarlar gönderiyordum." iddiasında bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılarak duruşma ertelendi.