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Bunca sorun varken ‘ kararı’ yersizdi

’te statünün devamından yana olduklarını belirten Bartholomeos: Bunca sorun varken, bu kararın eklenmesi yersizdi

Giriş Tarihi: 26.12.2017
Bunca sorun varken ‘Kudüs kararı’ yersizdi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün düzenlenen Noel kutlamalarına katılan İstanbul Rum Okulu öğrencilerine hitap etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD'nin 'ün statüsünü değiştirmeye yönelik kararına değinerek, şöyle devam etti:

TÜMÜ AYNI GÖRÜŞTE
Ortadoğu'da bu kadar acı yaşanmaktayken son haftalarda bunlara niye yenileri ekleniyor? Yakın zaman önce Kudüs Patriği Sayın Theofilo'yu, Kudüs'te ziyaretimde kendilerine, Patrikhane'nin Kutsal Şehir Kudüs'te son kararlarla değiştirilmek istenen 'status quo'sunun muhafazası yönündeki kati görüşümü dile getirdim. Kudüs'teki tüm Hristiyanlar, sadece Ortodokslar değil, Katolikler ve Ermeniler de aynı görüşü paylaşmaktalar.
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Bunca sorun varken ‘Kudüs kararı’ yersizdi
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